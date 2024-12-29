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Главный тренер «Сахалина» Дроздов: футбол на острове загибается

Главный тренер «Сахалина» Дроздов: футбол на острове загибается
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Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов рассказал о состоянии футбола на острове.

«Да, футбол загибается. По большому счёту у нас один стадион — «Спартак». Есть ещё в парке, но это муниципальная арена, на которой проходят культурно-массовые мероприятия, концерты. «Спартак» построен в 1960-е годы, на нём занимаются легкоатлеты, а искусственному полю уже лет восемь. По-хорошему надо строить новый стадион, но никто не хочет и никому это не надо. Развивают другие виды спорта: водные, баскетбол, стендовую стрельбу, будет с этого года женский хоккей. А футбол, который больше всего людей собирает, — не развивают», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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