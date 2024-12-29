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Экс-вратарь «Спартака» Филимонов: 2024 год — один из лучших в моей жизни

Экс-вратарь «Спартака» Филимонов: 2024 год — один из лучших в моей жизни
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Александр Филимонов подвёл свои личные итоги 2024 года.

«В 2024 году у меня произошло очень много событий: свадьба, родилась дочка, окончил учёбу на лицензию А. Насыщенный и очень приятный год — один из лучших в моей жизни», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Александр Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. За этот период он принял участие в 210 матчах во всех турнирах, 89 из которых отыграл «на ноль». Также в карьере вратаря были такие клубы, как тульский «Арсенал», камышинский «Текстильщик» и киевское «Динамо».

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