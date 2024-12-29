Задержанных за расистские оскорбления футболисток «Ривер Плейт» освободили из-под стражи

Четыре футболистки аргентинского клуба «Ривер Плейт», отправленные под стражу после расистских оскорблений во время полуфинала женского Кубка Бразилии с местной командой «Гремио» (1:1), были освобождены до суда. Об этом сообщает L’Equipe.

Напомним, 21 декабря во время матча футболистка «Ривер Плейт» Кандела Диас показала обезьяньи жесты мальчику, подающему мячи. Он указал на это арбитру, после чего Диас получила красную карточку. Эта ситуация спровоцировала драку между футболистками. После матча Диас была задержана вместе с партнёрами по команде Хуаной Кангаро, Милагрос Найкен Диас и Камилой Айелен Дуарте.

На момент остановки матча счёт был 1:1, но судья отдал победу «Гремио». «Ривер Плейт» же по решению федерации был отстранён от участия в турнире на два года.