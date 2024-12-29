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Главный тренер «Сахалина» Дроздов: не знаю, будет ли команда после Нового года

Главный тренер «Сахалина» Дроздов: не знаю, будет ли команда после Нового года
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Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов выразил сомнение по поводу дальнейшего существования сахалинской команды.

— Планировали 15 февраля собираться в Новороссийске и работать там до начала чемпионата. Но пока ничего не понятно. Никто ничего не говорит. Неизвестно, будет вообще команда или нет. Ушли в отпуск, я ни с кем не разговаривал. Знаю, что губернатор встречался с представителями всех видов спорта насчёт бюджета — про футбол ничего не было сказано. Так что не могу сказать, выйдем мы или нет. Вот такая ситуация перед Новым годом.

— Что значит «не выйдете»?
— Будет команда или нет. Даже не знаю, никто не говорит. Ни с футболистами, ни с тренерским или административным штабом никто не общался. Ушли в отпуск, будто ничего и не было… Вот она, специфика работы на острове», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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