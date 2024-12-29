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«Барселона» потеряла интерес к Дэвиду из-за его несовместимости с Левандовским — MD

«Барселона» потеряла интерес к Дэвиду из-за его несовместимости с Левандовским — MD
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Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид больше не интересен «Барселоне», поскольку в каталонском клубе считают, что его игровой профиль не оптимально подходит команде, из-за чего он не сможет эффективно взаимодействовать с действующим форвардом сине-гранатовых Робертом Левандовским на футбольном поле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, помимо игровой несовместимости, в «Барселоне» сомневаются в необходимости скорого подписания Дэвида ввиду того, что контракт Левандовского рассчитан до лета 2026 года. Кроме того, у «Барселоны» есть другой нападающий Витор Роке, чьё трудовое соглашение рассчитано до 2031 года.

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