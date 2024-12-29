Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Локомотива» Дроздов: команда приятно удивила в этом сезоне

Легенда «Локомотива» Дроздов: команда приятно удивила в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Юрий Дроздов поделился впечатлениями от игры команды в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и оценил молодых игроков.

«Приятно удивила команда! Ушла группа ведущих игроков, а на их место поставили молодых и никому не известных. Дали им шанс проявить себя, и они им воспользовались. Тот же Батраков. Команда достойно выступила в первом круге. Отметил бы, что уровень футбола не упал. Нет больших соревнований, сборная отстранена, но уровень держится. Появляется много российских игроков, которых года четыре-пять назад с легионерами не допустили бы до игры. А сейчас им дают шанс. Карпин это видит и не боится вызывать молодых ребят в сборную», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После завершения первой части сезона РПЛ железнодорожники набрали 35 очков и на текущий момент занимают пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Материалы по теме
Семёнов: «Локомотив» оставил приятное впечатление в первой части РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android