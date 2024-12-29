Легенда «Локомотива» Дроздов: команда приятно удивила в этом сезоне

Бывший футболист «Локомотива» Юрий Дроздов поделился впечатлениями от игры команды в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и оценил молодых игроков.

«Приятно удивила команда! Ушла группа ведущих игроков, а на их место поставили молодых и никому не известных. Дали им шанс проявить себя, и они им воспользовались. Тот же Батраков. Команда достойно выступила в первом круге. Отметил бы, что уровень футбола не упал. Нет больших соревнований, сборная отстранена, но уровень держится. Появляется много российских игроков, которых года четыре-пять назад с легионерами не допустили бы до игры. А сейчас им дают шанс. Карпин это видит и не боится вызывать молодых ребят в сборную», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После завершения первой части сезона РПЛ железнодорожники набрали 35 очков и на текущий момент занимают пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.