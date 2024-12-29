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«Манчестер Юнайтед» нашёл потенциальную замену для Андре Онана в «Брайтоне»

«Манчестер Юнайтед» нашёл потенциальную замену для Андре Онана в «Брайтоне»
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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю «Брайтона» и сборной Нидерландов Барту Вербрюггену. Об этом сообщили Sunday Mirror.

По информации СМИ, количество ошибок, которые допускает основной вратарь команды Андре Онана, может побудить «Манчестер Юнайтед» к поиску более надёжной альтернативы на эту позицию. В числе потенциальных кандидатов значится и 22-летний вратарь «Брайтона». Этот трансфер обойдётся «красным дьяволам» минимум в £ 30 млн, однако в клубе не планируют делать какие-либо предложения этой зимой. Руководство команды хочет подождать до лета, прежде чем предпринимать конкретные шаги.

В текущем сезоне Барт Вербрюгген провёл за «Брайтон» во всех турнирах 17 матчей и отыграл восемь встреч за сборную Нидерландов.

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