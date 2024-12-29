Давид Алаба вернётся к тренировкам в основной группе «Реала» 30 декабря — Marca

32-летний защитник мадридского «Реала» Давид Алаба приступит к тренировкам с основной командой впервые за год. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист полностью восстановился после травмы колена и начнёт тренироваться в группе 30 декабря. Отмечается, что Алаба упорно тренировался самостоятельно перед тем, как вернуться в команду.

Напомним, защитник получил травму крестообразных связок 18 декабря 2023 года.

Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт на выезде с «Валенсией». В текущем сезоне мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков после 18 игр.