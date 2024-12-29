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С 3 по 8 января в Москве пройдёт детский футбольный турнир «Кубок Игоря Колыванова»

С 3 по 8 января в Москве пройдёт детский футбольный турнир «Кубок Игоря Колыванова»
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С 3 по 8 января в Москве пройдёт XVII международный турнир по футболу среди мальчиков 2015 года рождения (U10) «Кубок Игоря Колыванова». «Чемпионат» является официальным информационным партнёром данного соревнования.

«Кубок Игоря Колыванова» U10 – это самый престижный и представительный детский футбольный турнир в России в данной возрастной категории. В роли организатора: столичная Академия «Чертаново», а турнир носит имя самого титулованного из воспитанников «Чертаново».

Фото: Футбольная Школа «Чертаново»

Игорь Владимирович Колыванов (6 марта 1968 г.р.) – мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России. Выступал на позиции нападающего.

Первый «Кубок Игоря Колыванова» состоялся ещё в 2009 году, а в 2025 году турнир пройдёт уже в 17-й раз в традиционные сроки – в дни новогодних праздников! Как и обычно, сам турнир порадует огненными эмоциями и искренним футболом, а гостями мероприятия станут известные футболисты, тренеры и функционеры.

За прошедшие годы участниками турнира, помимо всех сильнейших команд Москвы, становились лучшие региональные академии, а также гости из-за рубежа: Италии, Болгарии, Латвии, Украины, Беларуси, Казахстана. Многие из участников турнира исполнили свою мечту – стали профессиональными футболистами. Десятки мальчиков, игравших в чертановском манеже, сейчас уже выступают за основные и молодёжные составы известных клубов: Сергей Пиняев, Даниил Худяков, Аким Белохонов, Леонид Герчиков, Данил Казанцев, Никита Першин, Илья Грибакин, Солтмурад Бакаев, Дмитрий Маркитесов, Степан Обрывков, Эдгар Севикян, Максим Петров, Ярослав Гладышев, Даниил Шамкин, Кирилл Кравцов и многие другие. А юный белорусский талант Алексей Майоров, фееривший на Кубке Колыванова в 2022 году, уже подписал контракт с мадридским «Реалом»!

Фото: Футбольная Школа «Чертаново»

3-8 января 2025 года в манеже Академии «Чертаново» (Москва, ул. Чертановская, д. 7, корп. 3) сыграют 16 команд мальчиков 2015 г.р. В числе участников лучшие команды Москвы по данному возрасту: «Чертаново» (представлена двумя составами), «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА и «Строгино». А также самые сильные представители регионов: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Крылья Советов» (Самара), «Школа Леонида Слуцкого» (Волгоград) и «Акрон-Академия Коноплёва» (Самарская область). Кроме того, в турнире выступят сразу пятеро дебютантов, которые заработали путёвки в финальный этап, пройдя сито отборочных турниров, или были приглашены Академией «Чертаново» самостоятельно: «Атлант» (Краснодар), СШОР №8 (Нижний Новгород), «Спарта» (Москва), ФШМ (Москва) и единственный иностранный гость «City-Minsk» (Республика Беларусь).

Фото: Футбольная Школа «Чертаново»

16 команд разделены на четыре группы, а по итогам группового этапа пройдут две серии плей-офф (за 1-8-е места и 9-16-е места), начиная с четвертьфиналов (все команды сыграют по шесть матчей). Турнир пройдёт в игровом формате «6 полевых игроков + вратарь». Матчи будут состоять из двух таймов по 25 минут. Вход на матчи для болельщиков – свободный.

Прямые трансляции всех встреч (с комментаторами) будут доступны в группе Футбольная Школа «Чертаново» Москомспорта ВКонтакте. По каждому игровому дню будет подготовлен качественный фоторепортаж. Подробности турнира доступны на официальном сайте Футбольной Академии «Чертаново», в группе Футбольная Школа «Чертаново» Москомспорта в социальной сети ВКонтакте, а также на канале Chertanovo Football в Telegram.

Фото: Футбольная Школа «Чертаново»

По итогам турнира лучшие игроки команд получат индивидуальные награды! Также будут вручены призы: лучшему бомбардиру, лучшему нападающему, лучшему полузащитнику, лучшему защитнику, лучшему вратарю, лучшему тренеру турнира и приз зрительских симпатий. А совместно с официальным информационным партнером турнира спортивным порталом «Чемпионат» в 2025 году учреждена специальная награда – «Юная надежда турнира», которая будет вручена одному из самых юных талантливых футболистов соревнования! Обладателя данного приза также ждут особенные подарки от спортивного портала «Чемпионат»!

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Новости. Футбол
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