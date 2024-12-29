Юрий Дроздов: непросто уговорить игрока приехать на Сахалин, для этого нужны деньги

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов рассказал, как сложно уговорить футболистов ехать на Сахалин и почему существует такая проблема.

«Игрока непросто уговорить сюда поехать. Чтобы пригласить футболиста, нужны большие деньги, а их сейчас во Второй лиге в буферной зоне Б нет. Надо платить или большую зарплату, или большие премиальные, давать подъёмные, бонусы. Плюс сложно найти квалифицированных футболистов даже для этой зоны. Обходились чем могли — ребятами, которые знают меня или моего помощника. За счёт этого собрали команду, которая в этом году хоть какой-то футбол показывала и заставила себя уважать в этой зоне. А что будет дальше, я даже не знаю», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.