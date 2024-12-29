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Допинг мог попасть к Мудрику из-за укола стволовыми клетками, взятыми у коровы — Бурбас

Допинг мог попасть к Мудрику из-за укола стволовыми клетками, взятыми у коровы — Бурбас
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Допинг мог попасть в организм крайнего нападающего «Челси» Михаила Мудрика после того, как ему в расположении сборной Украины сделали укол стволовыми клетками, взятыми у коровы. Об этом на своём подкасте сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, этот укол был сделан с целью добиться более быстрой реинкарнации повреждённых клеток организма. Подчёркивается, что инъекцию проводил физиотерапевт украинской национальной команды Иван Поробия.

Напомним, 17 декабря было подтверждено, что в прошлом месяце 23-летний футболист сдал положительный тест на допинг, после чего Футбольная ассоциация Англии временно отстранила его от участия в соревнованиях. Сообщалось, что в допинг-пробе нападающего мог быть обнаружен милдронат.

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