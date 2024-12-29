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Мареска — о нападающем «Ипсвича»: он может стать важным игроком для сборной Англии

Мареска — о нападающем «Ипсвича»: он может стать важным игроком для сборной Англии
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о нападающем «Ипсвич Таун» Лиаме Делапе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что «синие» могут подписать игрока в летнее трансферное окно.

«Лиам — фантастический игрок. Это очень хороший нападающий — как я уже много раз говорил, Англии очень повезло, потому что у них очень хорошие игроки, очень хорошие нападающие, и он много работает без мяча, с мячом он понимает игру и может забивать голы.

Учитывая его возраст, я думаю, что он может стать важным игроком для сборной Англии», — приводит слова Марески Sky Sports.

В текущем сезоне Лиам Делап провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

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