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Ямаля заметили в компании бывшей девушки, которую обвиняли в измене футболисту

Ямаля заметили в компании бывшей девушки, которую обвиняли в измене футболисту
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17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля заметили на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае (ОАЭ) вместе с бывшей девушкой Алекс Падильей, с которой он якобы расстался из-за её измены.

Фото: кадр из видео/Getty Images

Пара также посетила дубайский парк развлечений. Это их первое появление на публике после победы Испании на ЧЕ-2024.

Ранее испанские СМИ писали, что молодые люди расстались вскоре после чемпионата Европы. В Сети появилось видео, на котором Алекс сидела на коленях у неизвестного молодого человека, и её сразу же обвинили в измене футболисту. Девушка старше Ямаля на три года.

Нападающий был признан лучшим молодым игроком 2024 года по версии Globe Soccer Awards. В 2024 году Ямаль забил 13 голов и сделал 24 результативные передачи во всех турнирах за клуб и сборную Испании.

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