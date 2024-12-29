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Легенда «Локо» Дроздов: сейчас время, когда должны играть свои воспитанники

Легенда «Локо» Дроздов: сейчас время, когда должны играть свои воспитанники
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Бывший футболист московского «Локомотива» Юрий Дроздов поделился мнением о работе футбольных академий в российских топ-клубах.

«Зачем тогда эти академии, если свои не играют? Все говорят о школах «Спартака» и «Динамо», они выпускают большое количество воспитанников. Многие из них в арендах в Первой, Второй лигах. Сейчас время, чтобы играли свои. Нет притока иностранцев низкой квалификации. Работайте в академиях, готовьте ребят», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Юрий Дроздов выступал за «Локомотив» с 1993 по 2003 год. За это время футболист провёл на поле 254 матча, в которых забил пять мячей.

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