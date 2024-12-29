Магуайр назвал причину, из-за которой перестройка в «МЮ» может быть трудной

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отметил разницу в работе действующего главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима и экс-наставника команды Эрика тен Хага.

«Всё дело в стилях управления тренеров. Не складывается впечатление, что у них [у Аморима и тен Хага] схожие стили. Они являются полными противоположностями в плане того, чего они хотят и чего требуют. Поэтому переходный период обещает быть трудным. Мы все очень верим в тренера и его штаб. Я уверен, что всё изменится к лучшему. Аморим точно знает, что ему нужно сделать с целью возвращения клуба. Он действительно требовательный», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Тен Хаг был уволен 28 октября. Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 11 ноября.

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