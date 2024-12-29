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Магуайр объяснил, почему в этом сезоне «МЮ» находится в лучшем положении, чем в прошлом

Магуайр объяснил, почему в этом сезоне «МЮ» находится в лучшем положении, чем в прошлом
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр считает, что в нынешнем сезоне «красные дьяволы» более укомплектованы с точки зрения состава, чем в прошлом.

«Очень хорошо, что сейчас у нас действительно сильная позиция. Очевидно, что в плане игры в обороне в минувшем году нам было по-настоящему тяжело, потому что в каждом матче приходилось менять футболистов, игроки действовали не на своих позициях. Однако сейчас у нас есть хорошая скамейка запасных и большая конкуренция за место [в основном составе]», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

После 18 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 14-е место.

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