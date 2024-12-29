Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дроздов: на Сахалин приезжают ненужные игроки, выбывшие из-за травм или брошенные агентами

Дроздов: на Сахалин приезжают ненужные игроки, выбывшие из-за травм или брошенные агентами
Комментарии

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов рассказал, какие футболисты приезжают выступать за команду.

«Многие приезжают ненужные, когда из-за травм выбыли и были брошены агентами. В команды не приглашают, они отчаявшиеся. Для них это последний шанс где-то поиграть. Для них это остров надежд», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на текущий момент «Сахалин» выступает в ЛЕОН-Второй лиге, дивизион «Б», группа 3. Дроздов занял должность главного тренера «Сахалина» летом 2023 года. С 2020 по 2023 год Дроздов тренировал «Сахалинец».

Материалы по теме
Юрий Дроздов: непросто уговорить игрока приехать на Сахалин, для этого нужны деньги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android