Дроздов: на Сахалин приезжают ненужные игроки, выбывшие из-за травм или брошенные агентами

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов рассказал, какие футболисты приезжают выступать за команду.

«Многие приезжают ненужные, когда из-за травм выбыли и были брошены агентами. В команды не приглашают, они отчаявшиеся. Для них это последний шанс где-то поиграть. Для них это остров надежд», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на текущий момент «Сахалин» выступает в ЛЕОН-Второй лиге, дивизион «Б», группа 3. Дроздов занял должность главного тренера «Сахалина» летом 2023 года. С 2020 по 2023 год Дроздов тренировал «Сахалинец».

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