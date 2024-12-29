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Андрей Кобелев назвал «Зенит» главным разочарованием первой части РПЛ

Андрей Кобелев назвал «Зенит» главным разочарованием первой части РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Кобелев заявил, что петербургский клуб разочаровал его в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Наш чемпионат волей календаря разделён на два отрезка большой паузой. Ничего экстраординарного в первой части сезона не произошло. Те, кто и должен был, участвуют в чемпионской гонке. Но в какой-то момент разочаровал «Зенит», допустив пару поражений у себя дома. Это дало конкурентам возможность приблизиться. Если брать команды верхней части чемпионата, «Зенит» пока — главное разочарование сезона», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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