Тренер «Ахмата» Ташуев: почему не поехал на Мальдивы? Да уже неинтересно

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, где он планирует провести новогодние праздники.

«В отпуск я приехал в дом в Подмосковье, крутил велосипед, убирал снег, жарил шашлык. Почему не поехал на Мальдивы? Да уже неинтересно, дома лучше. На новогодние праздники я в Москве и Подмосковье с семьёй, хватает дел, разных моментов. Налетались за год так, что хочется побыть на одном месте», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. «Ахмат» с 13 очками идёт на 15-м месте.