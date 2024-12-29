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Магуайр назвал качества, которыми должен обладать квалифицированный защитник

Магуайр назвал качества, которыми должен обладать квалифицированный защитник
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением, какими качествами должен обладать игрок его позиции.

«Один из самых важных аспектов для защитника — быть агрессивным, а не пассивным. Быть агрессивным по отношению к сопернику, быть агрессивным на линии, которую ты занимаешь. Всё это позволяет улучшить игру для товарищей по команде.

[Нужно уметь] играть на опережение, делать перехваты, выигрывать дуэли, удерживать соперника на его половине поля. Я думаю, что всё это действительно важно, особенно в современном футболе, для того чтобы можно было играть хорошо командно и добиваться желаемого результата», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

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