Линекер — о кризисе «Манчестер Сити»: если кто-то сомневается в Гвардиоле, то он глупец

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об игровом кризисе «Манчестер Сити».

«Пеп [Гвардиола] всё изменит. Я в этом не сомневаюсь. Вопрос только — когда.

Сейчас всё выглядит так странно. Это настоящий вызов для Пепа, поэтому мы все с нетерпением ждём, как он поможет команде справиться с этим. Очевидно, потеря Родри была серьёзным ударом, но «Манчестер Сити» должен был взять паузу. В какой-то момент подобное [кризис] должен был случиться.

Выиграть четыре титула чемпиона Англии подряд — это невероятно. С тех пор как он [Гвардиола] приехал сюда, он не имеет себе равных. Если вы сомневаетесь в Пепе, то вы дурак», — приводит слова Линекера City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних 10 матчах АПЛ команда Гвардиолы потерпела поражение шесть раз.

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