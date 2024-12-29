«Удинезе» сыграл вничью с «Торино» в матче 18-го тура Серии А
Поделиться
Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Главным арбитром встречи выступил Франческо Фурно. Матч завершился со счётом 2:2.
Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 2
Торино
Турин
1:0 Туре – 41' 2:0 Лукка – 49' 2:1 Адамс – 53' 2:2 Риччи – 64'
Счёт на 41-й минуте открыл защитник «Удинезе» Сулейман Туре. На 49-й минуте Лоренцо Лукка увеличил преимущество своей команды с передачи Флорьяна Товена. На 54-й минуте Че Адамс помог «Торино» сократить отставание. Самуэле Риччи сравнял счёт в матче с передачи Че Адамса на 64-й минуте.
«Удинезе» набрал 24 очка в 18 матчах и расположился на девятой строчке итальянской Серии А. «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков за аналогичное количество встреч.
Комментарии
- 29 декабря 2024
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:25
-
16:21
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:43
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:30
-
14:25
-
14:18
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:52
-
13:51