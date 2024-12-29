«Удинезе» сыграл вничью с «Торино» в матче 18-го тура Серии А

Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Главным арбитром встречи выступил Франческо Фурно. Матч завершился со счётом 2:2.

Счёт на 41-й минуте открыл защитник «Удинезе» Сулейман Туре. На 49-й минуте Лоренцо Лукка увеличил преимущество своей команды с передачи Флорьяна Товена. На 54-й минуте Че Адамс помог «Торино» сократить отставание. Самуэле Риччи сравнял счёт в матче с передачи Че Адамса на 64-й минуте.

«Удинезе» набрал 24 очка в 18 матчах и расположился на девятой строчке итальянской Серии А. «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков за аналогичное количество встреч.