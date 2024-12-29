«Лестер» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ

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Сегодня, 29 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр». В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Лестер»: Столарчик, Джастин, Вестергор, Кристиансен, Коуди, Уинкс, Сумаре, Эль-Ханнус, Буонанотте, Мавидиди, Варди.

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Аканджи, Аке, Гвардиол, Ковачич, Бернарду, Де Брёйне, Савио, Фоден, Холанд.

«Лестер» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. «Манчестер Сити» находится на седьмой строчке, заработав 28 очков за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 42 очка после 17 матчей.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: