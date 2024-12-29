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Спортдиректор «Пари НН»: Олег Романцев мало вовлечён в жизнь команды, хотелось бы большего

Спортдиректор «Пари НН»: Олег Романцев мало вовлечён в жизнь команды, хотелось бы большего
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал работу бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева в нижегородском клубе.

«Я пришёл в «Пари НН», а Олег Иванович Романцев уже был здесь советником Давида Валерьевича. Пересекались с ним несколько раз. Последний раз Олег Иванович приезжал на игру со «Спартаком». Прекрасно понимаю природу его назначения. В Нижнем Новгороде «Спартак» — достаточно популярная команда. У нас даже были истории, когда нижегородцы пришли на стадион и сидели с шарфами «Спартака». Но для меня это было несколько странно.

Олег Иванович — топ-тренер для нашего футбола. На данном этапе он мало вовлечён в жизнь «Пари НН». Хотелось бы большего. Особенно это касается работы с молодёжным составом. Думаю, мы с ним пообщаемся. Если интерес со стороны Романцева будет, двинемся в этом направлении. Для нас Романцев — величина! Мы договорились с ним пообщаться», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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