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Дроздов: «Краснодар» немного поменял вектор и нацелен выиграть чемпионство

Дроздов: «Краснодар» немного поменял вектор и нацелен выиграть чемпионство
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Бывший главный тренер «Краснодар-2» Юрий Дроздов высказался о векторе развития «быков».

«Скорее всего, «Краснодар» немного поменял вектор и нацелен выиграть чемпионство. Клуб прошёл всю вертикаль: начинал со Второй лиги, дошёл до РПЛ. Было много перестановок, смен тренеров. Сейчас занимают верхние строчки. Думаю, руководство сделало акцент на иностранцах, чтобы выиграть первое золото, показать, что затраты не напрасны. Тем более это частный клуб, где всё считается и оценивается», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место.

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