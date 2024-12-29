Парфёнов: Скала думал, что ему привезут Зеедорфа и Клюйверта

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов рассказал о работе с известным футбольным тренером Невио Скалой в московском клубе.

— При вас в «Спартак» приехал Невио Скала. Тогда говорили, что теперь клуб выйдет на европейский уровень. Какими были ощущения от работы с ним?

— Когда привыкаешь работать с одним тренером, появляется какой-то автоматизм. Я работал с Романцевым пять-шесть лет. С приходом Скалы появилось что-то новое. Иная тактика, организация. С ним приехал новый тренер по тактике, по физподготовке. А у нас Романцев проводил все тренировки. При Скале появилось что-то новое. Питание тоже, поменялась кухня. Какие-то вещи изменились. Но я думаю, что ещё это всё было связано с переменами в клубе. У нас тоже была нестабильность. Мне кажется, что Скала рассчитывал на другое. Думал, что ему привезут Зеедорфа и Клюйверта. А тут другое оказалось. Можно ли сказать, что он плохой тренер? Нет, конечно, — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Невио Скала работал в московском «Спартаке» в период с 2003 по 2004 год.