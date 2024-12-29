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Кобелев: у «Динамо» есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует

Кобелев: у «Динамо» есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении бело-голубых в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«В этом сезоне после первой его части у «Динамо» даже больше очков, чем в прошлом. Но происходит расслоение чемпионата: есть пять-шесть первых команд и остальные. У «Динамо» есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует. «Динамо» участвует в чемпионской гонке? Участвует. Есть хорошие футболисты? Есть. Но что будет в итоге, мы увидим», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке.

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