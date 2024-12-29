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Агент Бабкина: если какой-либо клуб захочет его приобрести, то сделать это будет несложно

Агент Бабкина: если какой-либо клуб захочет его приобрести, то сделать это будет несложно
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, клиентом которого является 22-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин, прокомментировал интерес к игроку со стороны других клубов.

«Какого-то конкретного интереса к Сергею сейчас нет, я об этом точно ничего не слышал. У него существует определённая сумма выкупа, и если какой-либо клуб захочет его приобрести, то сделать это будет несложно. Но сейчас каких-то резких движений не планируем», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сергей Бабкин провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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