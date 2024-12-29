Широков ответил, чего не хватает ЦСКА для достижения результатов

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков ответил на вопрос, в чём заключается проблема, из-за которой красно-синие не добиваются результатов стабильно.

«В атаке, нужен ещё один форвард. При том, что Мусаев достаточно много забил, но достаточно много и не забил. А Гуарирапа не забил вообще. Может быть, за зимнюю паузу чуть наладят и будут играть по-другому. Наверное, Жемалетдинов добавит в атаке, потому что много пропустил в первой части сезона», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место. В 1-м туре после возобновления РПЛ армейцы встретятся с «Зенитом». Игра состоится 1 марта.

Широков является воспитанником ЦСКА. Полузащитник выступал в составе взрослой команды красно-синих с февраля по июль 2016 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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