Спортдиректор «Пари НН»: обмен колкостями с Юраном? Люблю, когда есть что-то живое

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался относительно реакции экс-тренера нижегородской команды Сергея Юрана на его презентацию, посвящённую итогам прошлого сезона, где в качестве одной из главных причин провала команды весной 2024-го были названы ошибки бывшего рулевого.

— Вы обмениваетесь колкостями с Юраном. Была презентация — он на неё реагировал. В чём причина?

— Презентацию я не выкладывал. Это был кто-то другой. Есть наши внутренние документы. Если они попали во внешний мир, надо спрашивать с тех людей, кто это публиковал. Я не считаю это порядочной журналистикой. У нас есть много информации, которой мы обладаем, но не считаем корректным её использовать. У меня к Юрану нет никаких претензий. Мы с ним созванивались, он приезжал в Нижний. Мы общались по поводу сына, который был во второй команде. Не знаю, может, у него есть претензии ко мне. Но это лучше спросить у него. Посмеялись. Я люблю, когда есть что-то живое. Могу понять, когда бывает, как это говорят, трэш-ток. Он искусственно произошёл, но всем весело. Сергей Николаевич — тоже с юмором человек, — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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