Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Плимут» под руководством Уэйна Руни установил антирекорд Чемпионшипа

«Плимут» под руководством Уэйна Руни установил антирекорд Чемпионшипа
Комментарии

«Плимут Аргайл», выступающий в Чемпионшипе под руководством бывшего игрока сборной Англии, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы Уэйна Руни, установил новый антирекорд.

Англия — Чемпионшип . 23-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
4 : 0
Плимут Аргайл
Плимут
1:0 Сакамото – 5'     2:0 Экклс – 20'     3:0 Мэйсон-Кларк – 39'     4:0 Экклс – 45'    
Удаления: нет / Райт – 87'

Отмечается, что «Плимут Аргайл» — первый клуб английского Чемпионшипа за всю историю, который пропустил 49 голов за 22 встречи. Как будут исправлять данную ситуацию в клубе — пока неизвестно.

Команда Руни занимает последнее место в турнирной таблице после проигрыша в матче 23-го тура Чемпионшипа «Ковентри Сити» (0:4) под руководством ещё одного бывшего игрока сборной Англии Фрэнка Лэмпарда. «Плимут Аргайл» набрал всего 18 очков после 22 матчей.

Материалы по теме
Бруну Фернандеш обошёл Руни и установил рекорд «Ман Юнайтед» по голам с пенальти в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android