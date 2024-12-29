«Плимут» под руководством Уэйна Руни установил антирекорд Чемпионшипа
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«Плимут Аргайл», выступающий в Чемпионшипе под руководством бывшего игрока сборной Англии, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы Уэйна Руни, установил новый антирекорд.
Англия — Чемпионшип . 23-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
4 : 0
Плимут Аргайл
Плимут
1:0 Сакамото – 5' 2:0 Экклс – 20' 3:0 Мэйсон-Кларк – 39' 4:0 Экклс – 45'
Удаления: нет / Райт – 87'
Отмечается, что «Плимут Аргайл» — первый клуб английского Чемпионшипа за всю историю, который пропустил 49 голов за 22 встречи. Как будут исправлять данную ситуацию в клубе — пока неизвестно.
Команда Руни занимает последнее место в турнирной таблице после проигрыша в матче 23-го тура Чемпионшипа «Ковентри Сити» (0:4) под руководством ещё одного бывшего игрока сборной Англии Фрэнка Лэмпарда. «Плимут Аргайл» набрал всего 18 очков после 22 матчей.
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