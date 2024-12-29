Олег Веретенников назвал главную неожиданность в первой части РПЛ

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников назвал главную неожиданность в первой половине сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Самая главная неожиданность — потеря очков «Зенитом» и «Краснодаром» в последних матчах перед зимней паузой. Сейчас к ним приблизился «Спартак», а также ещё не потеряли шансы «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, чтобы закрутить интригу. В плане интриги этот сезон очень интересный», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. На второй строчке также с 39 очками располагается санкт-петербургский «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», заработавший 37 очков.