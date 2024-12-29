Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Веретенников назвал главную неожиданность в первой части РПЛ

Олег Веретенников назвал главную неожиданность в первой части РПЛ
Комментарии

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников назвал главную неожиданность в первой половине сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Самая главная неожиданность — потеря очков «Зенитом» и «Краснодаром» в последних матчах перед зимней паузой. Сейчас к ним приблизился «Спартак», а также ещё не потеряли шансы «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, чтобы закрутить интригу. В плане интриги этот сезон очень интересный», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. На второй строчке также с 39 очками располагается санкт-петербургский «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», заработавший 37 очков.

Материалы по теме
Дроздов: «Краснодар» немного поменял вектор и нацелен выиграть чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android