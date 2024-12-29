Тренер «Сахалина» Дроздов: нет своих воспитанников, хотя школе поют дифирамбы

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов высказался о ситуации с воспитанниками в регионе.

«Летом 2023-го я в третий раз приехал работать на Сахалин. Могу сказать, что по сравнению с 2012 или 2018 годами в хорошую сторону ничего не поменялось. Как не было своих воспитанников, так и нет. Хотя поют дифирамбы, что у нас островная школа, выпускают их. По регламенту во Второй лиге должны быть два молодых игрока на поле до 23 лет. В этом году должны быть свои воспитанники 2003 года. Но этого года нет, 2004-го и 2005-го — тоже, у 2006-го успели взять двух лучших, которые изъявили желание побыть в команде. Говорится, что школа работает, а для чего работает — непонятно. Более-менее перспективных воспитанников отправляют с острова на континент, в любые другие команды. Уходят во Владивосток или в Хабаровск, потому что там немного больше денег дают молодым.

Многие ребята на Сахалине считают, что заиграют в других командах, куда их приглашают. На сегодняшний день в команде остались два воспитанника. Никто не собирается возвращаться. Разговаривал с ребятами, кто тут в Москве, в «Химках», «Динамо». Говорят: «На остров играть за «Сахалин» не вернёмся». Только за большие зарплаты готовы. Это проблема. А если не будет команды, для чего вообще нужна детская школа?» — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.