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Юрий Дроздов: в последних матчах года игроки «Зенита» уже были «на чемоданах»

Юрий Дроздов: в последних матчах года игроки «Зенита» уже были «на чемоданах»
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Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в первой половине сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«У «Зенита» квалифицированные игроки. Подбор футболистов всё равно сказывается. Думаю, в последних турах произошла недооценка соперника. Многие уже были «на чемоданах». Видно, что «Акрон» вышел мотивированным против лидера. Была полная отдача, самоотверженно выступили, отсюда и результат. Для интриги всё хорошо складывается, вторая часть чемпионата будет интересной.

В нижней части таблицы тоже идёт борьба — в ФНЛ никто не хочет. Попробуй оттуда потом выбраться! Сейчас там «Урал», «Сочи», «Балтика», которые в том году в РПЛ играли. Да те же тульский «Арсенал» или «Родина» тоже с большими задачами. Идёт приличная бойня!» — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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