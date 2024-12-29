«Ювентус» — «Фиорентина»: онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00 мск
Поделиться
Сегодня, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Фиорентина». Команды будут играть на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ювентус» после 17 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринского клуба 31 очко. «Фиорентина» также набрала 31 очко, но сыграла на один матч меньше. «Фиалки» располагаются на пятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.
Комментарии
- 29 декабря 2024
-
18:27
-
18:15
-
18:14
-
18:01
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:36
-
17:36
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
17:05
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:25
-
16:21
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:43
-
15:31