«Спартак» готов предложить € 10 млн за защитника «Осасуны» — Анхель Гарсия

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Левый защитник испанской «Осасуны» Абель Бретонес может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает журналист Анхель Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Спартак» готов предложить € 10 млн за 24-летнего защитника. Также сообщается, что отступные за игрока составляют € 20 млн.

В нынешнем сезоне Бретонес сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Осасуна» после аналогичного количества игр в испанской Ла Лиге занимает 10-е место.