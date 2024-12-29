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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:15 мск

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:15 мск
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Сегодня, 29 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 42 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» одержал 13 побед, три раза сыграл вничью и один раз уступил. «Вест Хэм» с 23 очками, набранными за 18 матчей, располагается на 13-м месте.

Турнирная таблица АПЛ
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