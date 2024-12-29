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Кобелев: Осинькин тащит «Крылья», а руководители не понимают и не хотят понимать футбол

Кобелев: Осинькин тащит «Крылья», а руководители не понимают и не хотят понимать футбол
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев высказался о нынешнем наставнике самарского клуба Игоре Осинькине.

«У тренеров не должно быть проектов, это менеджерские дела. Я говорил, что у Осинькина возникнут проблемы — и его уберут из клуба. Невозможно воспитывать и продавать игроков и при этом стабильно давать результат. Осинькин мне очень нравится как тренер, нравится, как он строит команду. «Крылья» не вылетят, они останутся в РПЛ. Но при таких условиях невозможно каждый год показывать лучший результат. И всё сваливается на тренера.

У нас в футболе есть проблема, что некоторые руководители не понимают и не хотят понимать футбол. А Осинькин-то тащит «Крылья Советов». Капитан команды Солдатенков за него заступился, звонил губернатору. Но так это не работает. Пока в нашем футболе будут государственные деньги, ничего хорошего не будет. И тренер будет виноват во всём», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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