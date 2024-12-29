Антонио Конте: в итальянском футболе произошла эволюция, уровень Серии А вырос

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями о нынешнем уровне итальянской Серии А.

«Уровень вырос, по сравнению с английской лигой нам не хватало интенсивности, тогда как сегодня она сильно возросла, а ещё у нас есть тактика, которую я считаю намного лучше, чем за границей. Произошла эволюция во многих аспектах: как тренеров, так и видения футбола, и вы можете видеть это и в Европе. Против итальянской команды сложно играть. «Фиорентина» выступила в двух финалах подряд, «Аталанта» победила в Лиге Европы, «Интер» вышел в финале Лиги чемпионов, пять команд в Лиге чемпионов — всё это признаки того, что Италия продвинулась вперёд, и это более красивая и сложная лига. Всегда было трудно противостоять итальянцам, но сегодня мы очень сильно выросли, и наш бренд всегда был важен в мире», — приводит слова Конте Milan News.