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Веретенников: не спешил бы называть «Спартак» теневым фаворитом в борьбе за чемпионство

Веретенников: не спешил бы называть «Спартак» теневым фаворитом в борьбе за чемпионство
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Бывший футболист сборной России Олег Веретенников считает, что ни одну команду в РПЛ на данный момент нельзя назвать фаворитом в борьбе за чемпионство, в том числе и «Спартак».

«Сейчас нельзя назвать фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ. Ещё впереди 12 туров, и всё может поменяться. В прошлом и этом сезонах «Краснодар» шёл с отрывом, но пару ничьих и в таблице всё выровнялось. Поэтому не спешил бы называть «Спартак» теневым фаворитом в этой гонке. Как и любую другую команду, которая находится в первой пятёрке», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар».

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