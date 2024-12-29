Главный тренер «Ювентуса» Мотта хочет, чтобы клуб купил защитника «Милана» — Романо

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта хочет, чтобы в зимнее трансферное окно клуб приобрёл защитника «Милана» Фикайо Томори. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Мотта считает Томори одним из приоритетных кандидатов на усиление состава в зимнее трансферное окно. При этом сообщается, что клубы пока не ведут прямые переговоры о переходе.

Томори в текущем сезоне сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.