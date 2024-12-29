Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ювентуса» Мотта хочет, чтобы клуб купил защитника «Милана» — Романо

Главный тренер «Ювентуса» Мотта хочет, чтобы клуб купил защитника «Милана» — Романо
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта хочет, чтобы в зимнее трансферное окно клуб приобрёл защитника «Милана» Фикайо Томори. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Мотта считает Томори одним из приоритетных кандидатов на усиление состава в зимнее трансферное окно. При этом сообщается, что клубы пока не ведут прямые переговоры о переходе.

Томори в текущем сезоне сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
«МЮ» предложил Рашфорда «Ювентусу», но Тьяго Мотта заинтересован в Зиркзее — Tuttosport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android