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Широков — о легионерах «Краснодара»: тенденция Сергея Галицкого ушла

Широков — о легионерах «Краснодара»: тенденция Сергея Галицкого ушла
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Генеральный директор ФК «Леон Сатурн» Роман Широков высказался по поводу лидерства «Краснодара» после первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

— Как оценим «Краснодар»?
— Самая стабильная команда лиги по игре и по набору очков. Но пока, кроме промежуточного первого места, это ничего не даёт. С другой стороны, весной есть большой минус — с «Зенитом» и с ЦСКА они играют в гостях.

— Но что-то произошло с мечтой Сергея Галицкого — играет мало россиян.
— Она же не зародилась в этом году. Темнокожие воспитанники появились не сейчас, а в прошлом году. Но видите, одна тенденция у Сергея Николаевича ушла — про превалирование воспитанников, может быть, и другая уйдёт — и результат станет важнее стилистике игры. Может быть, важнее наступить на горло собственной песне и выиграть чемпионат, чем быть хорошим парнем, но не выиграть ничего.

Надеюсь, к этому выводу они тоже пришли, и не будет ничего страшного, если весной они два-три матча проведут в обороне и это даст им очки и золотые медали. И чемпионство даст им и, может быть, всему нашему футболу больше развития, чем их хорошая игра, но без результата, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ
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