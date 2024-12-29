Олег Веретенников назвал тройку лучших нападающих первой части РПЛ

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников назвал имена трёх лучших нападающих первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«На мой взгляд, лучший нападающий на данный момент в РПЛ — Кордоба. Затем Пиняев и только потом — Угальде. Да, Манфред молодец, что забил много мячей, но он выдал результативный отрезок только перед зимней паузой.

Нужно задавать вопрос руководству «Спартака», готовы ли они расставаться с Угальде зимой. Если клуб хочет бороться за самые высокие места, им нерезонно отпускать лучшего бомбардира», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.