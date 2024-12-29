«Крылья Советов» опубликовали новогодний видеоролик

Самарские «Крылья Советов» в социальных сетях опубликовали видеоролик к Новому 2025 году.

Видео доступно на странице «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт 1 марта. Начало встречи — в 19:30 мск.

Во время зимней паузы в РПЛ самарский клуб сыграет с «Ботевом» (Пловдив, Болгария) и c «Единством» (Сербия).