Веретенников: Соболев понимал, что место в составе «Зенита» не гарантировано

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«Сложно назвать трансфер Соболева в «Зенит» разочарованием. Александр знал, куда шёл. Ему было понятно, что там большая конкуренция и место в составе не гарантировано. Сейчас у него идёт период адаптации. Можно понадеяться, что такой нападающий будет играть в «Зените».

Сейчас важно, как он пройдёт зимний период подготовки и будет конкурировать с другими футболистами команды. Уже время покажет, правильно ли он сделал, что перешёл в «Зенит», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.