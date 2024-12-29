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Веретенников: Соболев понимал, что место в составе «Зенита» не гарантировано

Веретенников: Соболев понимал, что место в составе «Зенита» не гарантировано
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Бывший футболист сборной России Олег Веретенников высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«Сложно назвать трансфер Соболева в «Зенит» разочарованием. Александр знал, куда шёл. Ему было понятно, что там большая конкуренция и место в составе не гарантировано. Сейчас у него идёт период адаптации. Можно понадеяться, что такой нападающий будет играть в «Зените».

Сейчас важно, как он пройдёт зимний период подготовки и будет конкурировать с другими футболистами команды. Уже время покажет, правильно ли он сделал, что перешёл в «Зенит», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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