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Филипп Лам оценил игру «Баварии» под руководством Компани

Филипп Лам оценил игру «Баварии» под руководством Компани
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Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался об игре мюнхенского клуба под руководством главного тренера Венсана Компани.

«Они стали лучше. Что удалось сделать Компани, так это внести ясность. Ким Мин Джэ и Юпамекано являются основными центральными защитниками и играют регулярно. Это даёт им уверенность в себе, которой не хватало раньше. Без ясности ни одна защита, ни одна команда не может иметь уверенности.

Перед ними — центральная линия с Йозуа Киммихом, Джамалом Мусиалой и Гарри Кейном. И четыре таких же талантливых вингера. Тем не менее «Бавария» ещё не так прочна, как иногда кажется. Даже сейчас, как вы можете видеть время от времени, нам ещё есть над чем работать», — приводит слова Лама Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

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