Сергей Юран заявил о желании возглавить клуб РПЛ в 2025 году

Экс главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился ожиданиям от наступающего 2025 года.

«Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. Хочется, чтобы мы спокойно жили. И если говорить о личном, то большое желание как можно скорее вернуться на тренерский мостик! В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ», — приводит слова Сергея Юрана «РБ Спорт».

За свою тренерскую карьеру Сергей Юран тренировал подмосковные «Химки», «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», ставропольское «Динамо», армянскую «Мику», азербайджанский «Симург», казахстанский «Локомотив» и «Пари НН».