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Веретенников: «Ротору» нужно разобраться со своими проблемами, чтобы сделать шаг в РПЛ

Веретенников: «Ротору» нужно разобраться со своими проблемами, чтобы сделать шаг в РПЛ
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Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников высказался о выступлениях волгоградской команды в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги. Клуб завершил первую часть сезона на седьмом месте с 30 очками.

«Семь очков до зоны стыковых матчей — большой отрыв для «Ротора». Надо отдать должное, что команда провела хорошую работу, набрала много очков и достаточно уверенно чувствует себя в турнирной таблице. Не думаю, что в этом сезоне «Ротор» будет ставить перед собой большие цели. Они молодцы, что набрали хорошее количество очков, что позволяет им хорошо готовиться и входить в весну.

У клуба должна быть спортивная база, чтобы решать большие задачи. А у «Ротора» такой базы практически нет. У команды, кроме стадиона, болельщиков, техники и офиса, который клуб арендует, ничего нет. Должно быть взаимодействие со своей академией. Чтобы сделать шаг в РПЛ, нужно разобраться с этими проблемами, а потом решать поставленные задачи», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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