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Наполи — Венеция, результат матча 18-го тура Серии А, счёт 1:0, 29 декабря 2024 года

«Наполи» с минимальным счётом обыграл «Венецию» в матче 18-го тура Серии А
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Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Наполи» и «Венеция». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Коссо (Италия). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 0
Венеция
Венеция
1:0 Распадори – 79'    

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.

После 18 сыгранных матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко. «Венеция» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 13 очков. В следующем туре «Наполи» сыграет с «Фиорентиной» (4 января), а «Венеция» — с «Эмполи» (4 января).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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