«Наполи» с минимальным счётом обыграл «Венецию» в матче 18-го тура Серии А

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Наполи» и «Венеция». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Коссо (Италия). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.

После 18 сыгранных матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко. «Венеция» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 13 очков. В следующем туре «Наполи» сыграет с «Фиорентиной» (4 января), а «Венеция» — с «Эмполи» (4 января).