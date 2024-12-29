Каррагер назвал позиции, которые необходимо усилить «Челси» для борьбы за победу в АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о работе Энцо Марески на посту главного тренера «Челси», а также назвал позиции, которые клубу необходимо усилить для участия в чемпионской гонке АПЛ.

«Энцо Мареска проделал отличную работу в «Челси» в этом сезоне. Я не был уверен, когда прошлым летом клуб решил отказаться от услуг Маурисио Почеттино, но они назначили тренера с определённым профилем, и Мареска сплотил команду. При этом я согласен с ним в том, что «Челси» не совсем готов стать чемпионом. Им нужен ещё один вратарь и центральный полузащитник, прежде чем они смогут пройти всю дистанцию», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей.